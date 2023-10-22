Идеи костюмов на Хэллоуин 2023: проще не бывает

Хэллоуин – это праздник, который отмечается 31 октября. В этот день принято одеваться в разнообразные костюмы страшных персонажей, ходить на вечеринки и пугать прохожих.

Костюмы на Хэллоуин могут быть простыми или сложными, в зависимости от того, насколько вы хотите прилагать усилия. Если вы ищете идеи для костюмов на Хэллоуин 2023 года, вот несколько простых и креативных вариантов:

Поскольку Хэллоуин ассоциируется с нечистью и темными силами, можно превратить себя в призрака, вампира или демона.

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Для костюма привидения нужна простыня с прорезями для глаз, длинные белые перчатки, белые чулки или длинные носки. Можно позаботиться и о белой обуви, однако подойдет любая, в которой вам удобно. Образ можно дополнить массивными браслетами с цепями, которые могут громко "греметь".

Ведьма – это классический образ на Хэллоуин. Он предполагает наличие метлы и островерхой шляпы. Понадобится также длинное черное платье, черный плащ и украшения с черепом или пауком.

Мумия – самый простой вариант образа на Хэллоуин. Достаточно просто обмотать белыми бинтами тело и голову. Под низ наденьте одежду бежевого цвета, чтобы было комфортнее.

Вампир – для этого образа подойдет одежда черного цвета. Заранее приобретите накладные вампирские клыки или вампирскую пластиковую накладку на зубы. Чтобы наряд выглядел ужаснее, некоторые элементы костюма можно замазать красной краской.

Популярным не Хэллоуин является образ монахини. Он предусматривает прямое черное платье до пяток, белый воротник, четки, длинную цепочку с крестом на шею и черный платок на голове (или корнет).

Летучая мышь – нужно одеться в черную одежду и изготовить накидку-крылья и черные ушки. Ушки можно вырезать из картона и прикрепить к обручу. Для крыльев нужно взять черную ткань, сделать характерные для летучих крыльев вырезы и подшить заготовку к черному свитшоту или футболке.

Или возьмите тканевое покрытие из сломанного зонта. Снимите тканевый чехол со спиц и прорежьте отверстие для головы – крылья готовы.

В некоторых странах на Хэллоуин женщины выбирают образ мертвой невесты – девушки, потерявшей жизнь в день своей свадьбы.

Нужно длинное белое платье, которое обрисовывают "кровавыми" узорами, фата, цветочный венок на голову и рваные чулки. На лице нужно нарисовать шрамы и синяки. Некоторые рисуют следы от веревки на шее.

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