Когда Хэллоуин 2023: история праздника и традиции
Хэллоуин ежегодно празднуют 31 октября. Этот праздник отмечается в ночь с 31 октября по 1 ноября и является одним из самых популярных в мире.
История Хэллоуина
Хэллоуин имеет давнюю историю, которая уходит в кельтские времена. В кельтской культуре 31 октября был днем, когда заканчивался летний год и начинался зимний. Считалось, что в этот день мир живых и мир мертвых пересекаются и духи умерших могут прийти в наш мир.
С приходом христианства Хэллоуин был переосмыслен как праздник, связанный с Днем всех святых. Однако многие традиции кельтского Хэллоуина сохранились, в частности, костюмированные гуляния, вырезание тыквы и поджигание костров.
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Традиции Хэллоуина
Хэллоуин – это праздник, который отмечается весело и весело. Одними из самых популярных традиций Хэллоуина является одевание костюмов. Обычно это костюмы привидений, ведьм, вампиров и других страшных персонажей.
В этот праздник вырезают разных причудливых персонажей из тыквы. Внутри тыквы устанавливается свеча, создающая страшное освещение.
В некоторых странах в ночь на Хэллоуин жгут костры, чтобы отпугнуть злых духов. Хэллоуин – это время для веселья и развлечений. Люди часто ходят на вечеринки или гуляют по городу и требуют сладостей у прохожих.
Хэллоуин вошел в украинскую культуру относительно недавно, но уже завоевал широкую популярность. В Украине отмечают Хэллоуин обычно в молодежной среде. Люди одеваются в костюмы, вырезают тыквы и ходят на вечеринки.
Традиции Хэллоуина имеют общее с украинскими обрядами. В частности, 31 октября в древности было принято гадать, чтобы узнать судьбу.
В старину девушки собирались и выливали воск в воду, гадали с помощью зеркал и ложили ложку под подушку, чтобы им приснился суженый.
Предлагаем узнать, почему на Хэллоуин изготовляют тыквы с фонариком внутри и вырезанными ртом и глазами.
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