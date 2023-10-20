Что нельзя делать на Хэллоуин: приметы и предрассудки

Во многих странах мира 31 октября отмечают Хэллоуин или День всех святых, когда, как полагают, границы между миром живых и мертвых стираются.

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По легендам, в ночь на 31 октября друиды объединялись вокруг костра, где приносили жертвы, направленные на удобрение злых духов. Кельты верили, что в эту ночь души умерших возвращаются из загробного мира. Чтобы не попасть под их действие, люди выносили еду за пределы своих домов.

Современный Хэллоуин ассоциируется с костюмами и развлечениями, но многие все еще верят в мистические приметы этого праздника.

Одной из традиций Хэллоуина является переодевание в ужасающие костюмы для отпугивания злых духов. Чем страшнее костюм, тем эффективнее. По старинным преданиям, если вы носите одежду и прогуливаетесь задом вперед, это может помочь вам встретить настоящего черта или ведьму.

Один из основных атрибутов праздника – светильник Джека, который обычно производится из тыквы с вырезанным лицом и свечой внутри. Такие фонарики на окнах отпугивают злых духов, поскольку считается, что нечисть боится запаха тыквы и огня. Важно не только поставить тыкву на окно, но и следить за свечой внутри. Если свеча угасает, это может означать, что злых духов рядом. Если свеча рухнет – это может быть попыткой злых духов погасить огонь дома. Чтобы защитить свой дом, некоторые проводят обряд обхождения дома трижды вокруг с горящим светильником в руках.

По народным приметам, на Хэллоуин нельзя оставлять дома черного кота, потому что считается, что это приведет к несчастью для всей семьи. Также в этот день считается несчастливым выдавать черных кошек за пределы дома. В некоторых странах строго преследуют летучих мышей, считая их слугами дьявола и изгоняя их из чердаков. Если сова сидит на крыше у Хэллоуин, считается, что она может предсказать покойника.

Важно также быть осторожными с пауками, потому что, по приметам, их появление ночью может быть предвестником неприятностей или предупреждением от умершего родственника.

Считается, что на Хэллоуин сны становятся особенными. Так, сны о воде, стекле или камнях приносят удачу, тогда как сны о дожде, урагане или цветах могут быть предвестниками неурядиц.

На этот праздник духи становятся очень активными, некоторые девушки пытаются угадать свое будущее. Для гадания на суженого можно взять красное яблоко, свечу и зеркало. Приглушите свет в комнате, поставьте свечу рядом и посмотрите на свое отражение, ешьте яблоко или расчесывайте волосы. Говорят, что суженый появится в отражении, словно стоит за вашей спиной. Если свеча вдруг упадет, это может являться признаком присутствия злых духов, и гадание лучше прекратить.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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