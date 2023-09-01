С 1 сентября украинская церковь переходит на новоюлианский календарь: список праздников

Сегодня, 1 сентября, Православная церковь Украины переходит на новый церковный календарь, что приведет к тому, что церковные праздники в Украине будут отмечать по новоюлианскому стилю.

Согласно решению Священного Синода УПЦ "О внесении изменений в Церковный календарь Православной Церкви Украины", Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь.

Важнейшие церковные праздники, посты, дни памяти святых теперь будут отмечаться на 13 дней раньше.

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Какие праздники будут отмечаться в новые даты (календарь главных церковных праздников по новому стилю)

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября – Воздвижение Честного Креста.

17 сентября – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

23 сентября – Зачатие Ивана Предтечи.

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

21 октября – Димитровская поминальная суббота.

8 ноября – Собор архистратига Михаила.

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

30 ноября – Апостола Андрея Первозванного.

6 декабря – Святителя Николая чудотворца.

24 декабря – Рождественский сочельник.

25 декабря – Рождество Христово.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.

1 января – Обрезание Господне и память святого Василия Великого.

6 января – Крещение Господне. 2 февраля – Сретение Господне.

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.

24 июня – Рождество Ивана Предтечи.

29 июня – святых апостолов Петра и Павла.

6 августа – Преображение Господне.

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи.

Все остальные, несколько меньше праздники, тоже сдвигаются на 13 дней.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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