Садівники назвали дві квітки, які треба обрізати зараз, щоб вони продовжували цвісти

Садові рослини, які влітку прикрашали сади, восени потребують прибирання. Варто обрізати відмерлі стебла та верхівку, щоб запобігти появі грибкових захворювань.

Зокрема, є дві квітки, які потребують обрізки до кінця вересня. Про це повідомляє Express.co.uk.

Жоржини

Жоржина – популярна садова рослина, яку цінують за гарне цвітіння. Якщо садівники правильно обрізають свої жоржини, вони зможуть насолоджуватися цими ефектними квітами з середини літа до перших морозів.

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Крім того, садівникам може знадобитися обрізати свої жоржини, щоб видалити шкідників або запобігти хворобам. Варто зрізати всі відцвілі квіти до бутонів під ними.

Плетисті троянди

Цей вид троянд слід обрізати негайно, як тільки вони закінчать цвітіння. Видаліть опале листя з основи троянд, щоб запобігти поширенню хвороби.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

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