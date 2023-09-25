Садоводы назвали два цветка, которые нужно обрезать сейчас, чтобы они продолжали цвести

Садовые растения, которые летом украшали сады, осенью нуждаются в уборке. Следует обрезать отмершие стебли и верхушку, чтобы предотвратить появление грибковых заболеваний.

В частности, есть два цветка, которые нуждаются в обрезке до конца сентября. Об этом сообщает Express.co.uk.

Георгины

Георгина – популярное садовое растение, которое ценят за хорошее цветение. Если садоводы правильно обрезают свои георгины, они смогут наслаждаться этими эффектными цветами с середины лета до первых морозов.

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Кроме того, садоводам может понадобиться обрезать свои георгины, чтобы удалить вредителей или предотвратить болезни. Следует срезать все отцветшие цветы до бутонов под ними.

Плетистые розы

Этот вид роз следует обрезать немедленно, как только они закончат цветение. Удалите опавшие листья из основы роз, чтобы предотвратить распространение болезни.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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