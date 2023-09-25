Как продлить жизнь свежесрезанных цветов: три лайфхака

UAportal подготовил советы, которые помогут сделать ваши цветочные композиции более долговечными. Независимо от того, просто любите цветы или хотите продлить срок жизни какого-то особого букета, эти рекомендации помогут сохранить цветы яркими и свежими.

Правильно подготовьте цветы

Чтобы продлить им жизнь, важно правильно подготовить их перед тем, как поставить в вазу. Начните с обрезки стеблей под углом 45 градусов, чтобы создать большую площадь поверхности для поглощения воды.

Удалите любые листья, которые будут погружены в воду, чтобы предотвратить размножение бактерий. Наполните чистую вазу теплой водой и добавьте подкормку для цветов, которую можно приобрести у флориста или сделать дома. Поставьте цветы в вазу сразу после срезки, чтобы минимизировать доступ воздуха.

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Регулярно меняйте воду

Чтобы цветы подольше оставались свежими, важно регулярно менять воду в весе. Каждые два-три дня очищайте вазу, тщательно промывайте ее и наполняйте свежей водой. Это поможет предотвратить размножение бактерий и сохранит воду чистой и прозрачной. Кроме того, во время замены воды снова подрезайте стебли, чтобы они эффективно поглощали воду.

Поставьте цветы в подходящем месте

Место, где стоят свежесрезанные цветы, может оказать существенное влияние на продолжительность их жизни. Держите их подальше от прямых солнечных лучей. Также не ставьте их рядом с созревающими фруктами или овощами, поскольку они выделяют газ этилен, который ускоряет процесс увядания цветов. Выберите прохладное место вдали от сквозняков и резких перепадов температуры.

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