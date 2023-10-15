Садівники назвали найкращий спосіб підготувати гортензії до зими

Оскільки яскраві відтінки цвітіння гортензії зникають, настав час подумати про зимовий догляд. Садівники мають декілька порад, як підготувати рослину до холодів.

Гортензії, попри низькі температури, потребують регулярного поливу взимку. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обрізка – ще один аспект, який необхідно враховувати при підготовці гортензій до зими. Необхідність обрізки залежить від виду гортензії.

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Розташування також відіграє важливу роль у прийнятті рішень щодо обрізки. Якщо ваші рослини розташовані там, де їх може вразити сніг, обрізка може допомогти запобігти пошкодженню.

Осіннє прибирання — ще один важливий крок у підготовці саду до зими. Це включає в себе прибирання листя з грядок, виривання бур’янів і видалення садового сміття.

Бур'яни можуть позбавити рослини необхідної води. Очищення сміття допомагає запобігти поширенню грибкових спор, які можуть завдати шкоди здоровій тканині рослини.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

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