Садоводы назвали лучший способ подготовить гортензии к зиме

Поскольку яркие оттенки цветения гортензии исчезают, пора подумать о зимнем уходе. У садоводов есть несколько советов, как подготовить растение к холодам.

Гортензии, несмотря на низкие температуры, нуждаются в регулярном поливе зимой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обрезка – еще один аспект, который нужно учесть при подготовке гортензий к зиме. Необходимость обрезки зависит от вида гортензии.

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Расположение также играет немаловажную роль в принятии решений по обрезке. Если ваши растения расположены там, где их может поразить снег, обрезка может помочь предотвратить повреждение.

Осенняя уборка – еще один важный шаг в подготовке сада к зиме. Это включает в себя уборку листьев из грядок, вырыв сорняков и удаление садового мусора.

Сорняки могут лишить растения необходимой воды. Очистка мусора помогает предотвратить распространение грибковых спор, которые могут нанести вред здоровой ткани растения.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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