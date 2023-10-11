Садівники назвали основне правило обрізки гортензій перед зимою

Існує багато різних сортів гортензії, і всі вони мають одну спільну рису – вони потребують обрізки. Гортензії потрібно обрізати, щоб вони не здерев’яніли та не заплуталися.

Якщо рослину не обрізати щорічно, то садівники можуть помітити, що рослина виглядає голою в середині з квітами на вершині. Коли і як обрізати гортензії, буде залежати від виду і того, коли вони зацвіли, повідомляє Express.co.uk.

Експерт із садівництва сказав, що садівники можуть дотримуватися "загального правила", яке стосується більшості квітучих кущів. Якщо гортензія цвіте до червня, то її потрібно обрізати відразу після цього, щоб у них залишився літній сезон для зростання.

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Однак, якщо квітка цвіте після червня й до осені, її потрібно обрізати наприкінці зими або ранньою весною наступного року. Видалення старих квіткових головок зі значною довжиною стебла звільняє простір для розвитку нових пагонів.

Вони розвинуть жирні здорові бруньки на верхній частині, яка дасть квітучу головку наступного року.

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