Садівники пояснили, що потрібно зробити зараз, щоб гортензія не замерзла взимку

Гортензії – це красиві та популярні квітучі кущі, які вимагають певного догляду та уваги, особливо восени. Деякі поширені помилки садівників у підготовці до зими можуть назавжди вбити рослини.

Важливо уникати цих помилок при догляді за гортензіями. Головне – не забувати про захист рослин від холоду, повідомляє Express.co.uk.

Гортензії в цілому витривалі рослини, і їх можна садити навіть восени. Але вони все одно потребують особливого догляду в холодні місяці.

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Щоб захистити гортензії взимку, важливо мульчувати садовий ґрунт. Нанесення шару мульчі навколо основи гортензії восени допомагає ізолювати ґрунт і утримувати вологу.

Мульча також допомагає захистити коріння від перепадів температур і вимерзання. Також можна задуматися щодо застосування шару мішковини або використання захисної плівки, щоб захистити рослини від холодного вітру та сильного снігу.

Восени переконайтеся, що гортензії регулярно поливаються, особливо якщо є період посухи. Рясно полийте, щоб коріння були добре зволожені до настання зими.

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