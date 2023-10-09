Садоводы объяснили, что нужно сделать сейчас, чтобы гортензия не замерзла зимой

Гортензии – это красивые и популярные цветущие кусты, требующие определенного ухода и внимания, особенно осенью. Некоторые распространенные ошибки садоводов в подготовке к зиме могут навсегда убить растения.

Важно избегать этих ошибок при уходе за гортензиями. Главное – не забывать о защите растений от холода, сообщает Express.co.uk.

Гортензии в целом выносливы растения, и их можно сажать даже осенью. Но они все равно нуждаются в особом уходе в холодные месяцы.

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Чтобы защитить гортензии зимой, важно мульчировать садовую почву. Нанесение слоя мульчи вокруг основания гортензии осенью помогает изолировать почву и удерживать влагу.

Мульча также помогает оградить корни от перепадов температур и вымерзания. Также можно задуматься о применении слоя мешковины или использовании защитной пленки, чтобы защитить растения от холодного ветра и сильного снега.

Осенью убедитесь, что гортензии регулярно поливаются, особенно если есть период засухи. Обильно полейте, чтобы корни были хорошо увлажнены до наступления зимы.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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