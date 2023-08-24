Садівники назвали три секрети успішного вирощування білосніжних гортензій

Білосніжна гортензія відома своїми величезними кулястими білими квітковими головками. Але іноді ці рослини не цвітуть влітку після посадки, навіть якщо вони пережили зиму.

Проблема може полягати у ґрунті, умовах вирощування або в тому, як ви обрізали гортензію. Садівники пояснили, що можна зробити, аби білосніжна гортензія зацвіла, пише Better Homes & Gardens.

Створіть ідеальні умови

Якщо ви щойно придбали гортензію сніжну кулю (Hydrangea arborescens), також відому як гладка гортензія, добре подумайте, де її посадити. Ця рослина буде терпіти різноманітні ґрунти, але найкраще почувається на добре дренованому.

Відео дня

Читайте також: Підрізайте гортензії у вазі двічі, щоб продовжити термін "життя" букета: поради флористки

Особливо важливо добре поливати щойно посаджену гортензію-сніжку протягом першого року, поки вона приживеться. Цей кущ найкраще цвіте на ранковому сонці та в полуденній тіні або в плямистій тіні протягом усього дня.

Час цвітіння

Очікуйте, що гортензія цвістиме з червня по вересень. Якщо ви посадили свій кущ в ідеальних умовах для вирощування, але не отримуєте квітів у перший рік, можливо, ваша рослина все ще адаптується до свого нового місця.

Обріжте гортензію Snowball в кінці зими

Обрізка гортензії в невідповідний час року також може спричинити відсутність квітів. Гортензія сніжна куля цвіте на порослі поточного сезону, яку також називають новою деревиною.

Обрізка наприкінці весни або на початку літа після появи нових приростів видалить потенційні квіткові бруньки. Найкраще обрізати гортензію "сніжна куля" наприкінці зими, щоб нові сильні стебла виросли та випустили багато квіткових бруньок.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!