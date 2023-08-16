Садівники назвали квіти, які заборонено обрізати у серпні: зіпсуєте рослини

Обрізка — це важлива робота в саду, яка виконується протягом року, щоб підтримувати сад і стимулювати цвітіння квітів. Однак у серпні не варто обрізати деякі рослини.

Анжела Слейтер, експерт із садівництва Hayes Garden World, сказала Express.co.uk, що обрізання деяких квітів залишить садівників без цвітіння наступного року. До таких рослин належать рододендрони, азалії та камелії.

Також важливо влітку переконатися, що ці квіти не висихають, і давати їм спеціальні добрива, які забезпечать рясне цвітіння наступної весни. Деякі кущі, що цвітуть раннім літом, такі як філадельфус і дейція, розпускають бутони наступного року в кінці літа і на початку осені.

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Це означає, що у серпні їх не слід обрізати, оскільки садівники "ризикують" тим, що рослини не зацвітуть. Це може статися, якщо погода надто волога, холодна, спекотна чи суха.

Також у серпні не можна обрізати в'юнкі троянди, оскільки це не дасть рослинам квітнути повторно. Слід залишити обрізку до кінця жовтня або навіть початку листопада, щоб мати більше квітів.

Також не обрізайте фруктові дерева, оскільки ви залишаєте їх уразливими для хвороб. Якщо в серпні буде надто спекотна та суха погода, залиште будь-яку обрізку, оскільки рослини отримають стрес.

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