Садівники пояснили, як треба доглядати за хризантемами, щоб вони квітли всю осінь

Хризантеми – це сміливі та яскраві квіти, які змусить кожен сад засяяти яскравими червоними, помаранчевими та жовтими кольорами. Однак ці рослини потребують певного догляду.

Є один спосіб поливу, який повинні знати всі садівники. Так квіти радуватимуть око всю осінь, повідомляє Express.co.uk.

Садівники не повинні поливати хризантеми зверху, тобто їхні квіти чи стебла не повинні бути вологими. Поливати хризантеми потрібно завжди біля основи рослини, оскільки полив їхніх квітів призведе до того, що їхні бутони загниють і опадуть.

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Найкращий час для поливу – вранці, поки на них не вдарить спекотне сонце після обіду, і поливати потрібно рясно, щоб стимулювати їхнє коріння рости та зміцнюватися.

Якщо поливати хризантеми в землі, у них менше шансів захворіти або висихати, а також це гарантує, що ґрунт довше залишається вологим.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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