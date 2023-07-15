Садівники пояснили, коли треба обрізати гортензії, щоб вони пишно квітли наступного року

Гортензії це надбання будь-якого саду. Хоча ці рослини не потребують особливого догляду, щорічна вкрай важлива.

Щоб переконатися, що квіти залишаються в найкращому стані, експерти з садівництва Haskins поділилися інформацією про те, коли потрібно обрізати гортензії. Про це повідомляє Express.co.uk.

Існує дві основні групи гортензій залежно від того, як вони цвітуть: рослини, які цвітуть на нових порослях, і ті, які цвітуть на старих порослях.

Читайте також: Натуральний розчин одразу вбиває бур'яни: садівники поділились дієвим рецептом

Відео дня

Перші шортензії формують свої бутони на початку літа і будуть надійно цвісти щороку, не вимагаючи особливого догляду. Фахівці стверджують, що "найкращий час" для обрізки цих видів гортензій – після цвітіння. Для цього садівникам слід видаляти відцвілі головки квітів і обрізати хибні гілки.

Ті сорти, які цвітуть на старих порослях, належать до дуболистного типу, що відзначається ефектним осіннім забарвленням і великим типом листя. Найкращий час для обрізання – після того, як цвітіння зів’яне.

Садівники також можуть видаляти мертву деревину на рослині навесні, а не тільки влітку. Експерти стверджують, що поширеною помилкою є обрізка до того, як квіти розпустилися, що призводить до відсутності квітів наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!