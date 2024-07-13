Найпосушливіша пустеля у світі вкрилася квітами (неймовірні фото)

Пустеля Атакама, відома як найсухіша на планеті, розцвіла після несподіваних дощів. Піщані дюни вкрилися килимом біло-фіолетових квітів, створюючи мальовниче видовище, яке приваблює туристів з усього світу.

Цвітіння, яке отримало назву "Desierto Florido" (квітуча пустеля), є рідкісним явищем, що трапляється лише раз на кілька років, повідомляє REUTERS. Поява квітів спричинена стійким насінням і цибулинами, які здатні витримувати суворий клімат Атакама та проростати навесні, коли випадає достатньо опадів.

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Цього року цвітіння почалося раніше звичайного завдяки рясним дощам, пов'язаним з погодним явищем Ель-Ніньо.

Квітуча пустеля у Чилі. Джерело: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Квітуча пустеля у Чилі. Джерело: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Квітуча пустеля у Чилі. Джерело: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Квітуча пустеля у Чилі. Джерело: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

За словами Сесара Пісарро, фахівця з біорізноманіття Національної лісової корпорації (CONAF), цвітіння ще не досягло свого піка, але протягом наступних тижнів очікується більше дощів, що може призвести до ще більш пишного розквіту.

Останнє раннє цвітіння Атакама спостерігалося у 2015 році. Цьогорічне явище стало справжнім подарунком для туристів, які мають можливість помилуватися неймовірною красою пустелі в цвіту.

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