Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами (невероятные фото)

Пустыня Атакама, известная как самая сухая на планете, расцвела после неожиданных дождей. Песчаные дюны покрылись ковром бело-фиолетовых цветов, создавая живописное зрелище, привлекающее туристов со всего мира.

Цветение, которое получило название "Desierto Florido" (цветущая пустыня), является редким явлением, такое случается только раз в несколько лет, сообщает REUTERS. Появление цветов вызвано устойчивыми семенами и луковицами, которые способны выдерживать суровый климат Атакама и прорастать весной, когда выпадает достаточно осадков.

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В этом году цветение началось раньше обычного благодаря обильным дождям, связанным с погодным явлением Эль-Ниньо.

Цветущая пустыня в Чили. Источник: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Цветущая пустыня в Чили. Источник: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Цветущая пустыня в Чили. Источник: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

Цветущая пустыня в Чили. Источник: REUTERS/Rodrigo Gutierrez

По словам Сесара Писарро, специалиста по биоразнообразию Национальной лесной корпорации (CONAF), цветение еще не достигло своего пика, но в течение следующих недель ожидается больше дождей, что может привести к еще более пышному расцвету.

Последнее раннее цветение Атакама наблюдалось в 2015 году. Нынешнее явление стало настоящим подарком для туристов, имеющих возможность полюбоваться невероятной красотой пустыни в цвету.

Напомним, исследователи показали, как муравьи проводят ампутации раненым товарищам.

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