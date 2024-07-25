Найдешевші автомобілі 2024 року: названо топ-5 найдоступніших моделей

Якщо ви в пошуках доступного нового автомобіля, можливо, ви вже розглянули такі варіанти, як Nissan Versa та Mitsubishi Mirage, з орієнтовною вартістю в 16 680 та 16 695 доларів відповідно. Хоча ці ціни можуть здатися доступними у розвинених країнах, проте у менш заможних регіонах купівельна спроможність значно нижча.

Саме для таких ринків були створені автомобілі, що відповідають місцевим економічним умовам. Експерти SlashGear проаналізували світовий авторинок і склали список з 5 найбюджетніших моделей авто на 2024 рік.

1. Suzuki S-Presso

Мініатюрний кросовер Suzuki S-Presso доступний за ціною близько 9 935 доларів, що становить приблизно 394 000 гривень. Він обладнаний 1-літровим двигуном з потужністю 67 кінських сил і крутним моментом 67 Нм. Він доступний у варіантах з ручною чи автоматичною коробкою передач. Автомобіль має довжину 3556 мм, ширину 1520 мм, висоту 1564 мм і кліренс 180 мм, що дозволяє ефективно подолати дорожні нерівності. Інтер’єр включає Android Auto і Apple CarPlay, а паливна економічність складає 4,43 л/100 км. Авто ідеально підходить для міського використання.

2. Renault Kwid

Renault Kwid пропонується за ціною від 5 638 доларів або приблизно 226 000 гривень і є відмінним варіантом серед бюджетних міських автомобілів. Він трохи більший за S-Presso, з розмірами 3731 мм в довжину, 1579 мм в ширину та 1474 мм у висоту. Оснащений 1-літровим двигуном на 67 кінських сил та 67 Нм крутного моменту, Kwid також має функції безпеки, такі як система контролю тяги та моніторинг тиску в шинах, а також додаткове оснащення в дорожчих моделях.

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3. Tata Tiago

Tata Tiago, наступник Tata Nano, коштує від 6 772 доларів, або 270 880 гривень. Цей хетчбек має розміри 3765 мм в довжину, 1677 мм в ширину та 1535 мм у висоту і оснащений 1,2-літровим двигуном з потужністю 85 кінських сил та 113 Нм крутного моменту. Базова модель має обмежені опції, але дорожчі комплектації включають електричні склопідіймачі та мультимедійну систему. Tiago відомий своєю високою безпекою, що робить його привабливим для покупців з обмеженим бюджетом.

4. Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10 – це найменший автомобіль у списку, його можна купити за 5 795 доларів або 231 800 гривень. Цей хетчбек має розміри 3545 мм в довжину, 1490 мм в ширину та 1475 мм у висоту і оснащений 1,0-літровим двигуном з потужністю 66 кінських сил та 66 Нм крутного моменту. Базова модель має механічну КПП та датчики паркування, тоді як вищі комплектації пропонують автоматичну трансмісію та мультимедійну систему з сенсорним екраном. З паливною ефективністю 4,06 л/100 км, Alto K10 є відмінним вибором для економних водіїв.

5. Wuling Mini EV

Wuling Mini EV є найбільш доступним електромобілем у світі, він має стартову ціну 4 730 доларів, або 189 200 гривень. Цей компактний міський автомобіль має розміри 2920 мм в довжину, 1493 мм в ширину та 1621 мм у висоту та оснащений електродвигуном з потужністю 27 кінських сил та 63 Нм крутного моменту. Запас ходу варіюється від 120 до 170 км, а максимальна швидкість становить 100 км/год. Wuling Mini EV ідеально підходить для коротких міських поїздок і пропонує можливість зниження початкової вартості за рахунок щомісячної підписки на акумулятор.

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