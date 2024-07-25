Самые дешевые автомобили 2024 года: назван топ-5 доступных моделей

Если вы в поисках доступного нового автомобиля, возможно, вы уже рассмотрели такие варианты, как Nissan Versa и Mitsubishi Mirage, с ориентировочной стоимостью в 16 680 и 16 695 долларов соответственно. Хотя эти цены могут показаться доступными в развитых странах, однако в менее богатых регионах покупательская способность значительно ниже.

Именно для таких рынков были созданы автомобили, соответствующие местным экономическим условиям. Эксперты SlashGear проанализировали мировой авторынок и составили список из 5 самых бюджетных моделей авто на 2024 год.

1. Suzuki S-Presso

Миниатюрный кроссовер Suzuki S-Presso доступен по цене около 9 935 долларов, что составляет примерно 394 000 гривен. Он оборудован 1-литровым двигателем с мощностью 67 лошадиных сил и крутящим моментом 67 Нм. Он доступен в вариантах с ручной или автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет длину 3556 мм, ширину 1520 мм, высоту 1564 мм и клиренс 180 мм, что позволяет эффективно преодолеть дорожные неровности. Интерьер включает Android Auto и Apple CarPlay, а топливная экономичность составляет 4,43 л/100 км. Авто идеально подходит для городского использования.

2. Renault Kwid

Renault Kwid предлагается по цене от 5 638 долларов или примерно 226 000 гривен и является отличным вариантом среди бюджетных городских автомобилей. Он немного больше S-Presso, с размерами 3731 мм в длину, 1579 мм в ширину и 1474 мм в высоту. Оснащенный 1-литровым двигателем на 67 лошадиных сил и 67 Нм крутящего момента, Kwid также имеет функции безопасности, такие как система контроля тяги и мониторинг давления в шинах, а также дополнительное оснащение в более дорогих моделях.

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3. Tata Tiago

Tata Tiago, преемник Tata Nano, стоит от 6 772 долларов, или 270 880 гривен. Этот хэтчбек имеет размеры 3765 мм в длину, 1677 мм в ширину и 1535 мм в высоту и оснащен 1,2-литровым двигателем с мощностью 85 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента. Базовая модель имеет ограниченные опции, но более дорогие комплектации включают электрические стеклоподъемники и мультимедийную систему. Tiago известен своей высокой безопасностью, что делает его привлекательным для покупателей с ограниченным бюджетом.

4. Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10 – это самый маленький автомобиль в списке, его можно купить за 5 795 долларов или 231 800 гривен. Этот хэтчбек имеет размеры 3545 мм в длину, 1490 мм в ширину и 1475 мм в высоту и оснащен 1,0-литровым двигателем с мощностью 66 лошадиных сил и 66 Нм крутящего момента. Базовая модель имеет механическую КПП и датчики парковки, тогда как высшие комплектации предлагают автоматическую трансмиссию и мультимедийную систему с сенсорным экраном. С топливной эффективностью 4,06 л/100 км, Alto K10 является отличным выбором для экономных водителей.

5. Wuling Mini EV

Wuling Mini EV является наиболее доступным электромобилем в мире, он имеет стартовую цену 4 730 долларов, или 189 200 гривен. Этот компактный городской автомобиль имеет размеры 2920 мм в длину, 1493 мм в ширину и 1621 мм в высоту и оснащен электродвигателем с мощностью 27 лошадиных сил и 63 Нм крутящего момента. Запас хода варьируется от 120 до 170 км, а максимальная скорость составляет 100 км/ч. Wuling Mini EV идеально подходит для коротких городских поездок и предлагает возможность снижения начальной стоимости за счет ежемесячной подписки на аккумулятор.

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