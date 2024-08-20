Найшвидший у світі серійний електромобіль прискорився: може розігнатися до 100 км/год за 1,8 секунди (фото)

Хорватська компанія Rimac представила нову, хардокорну версію свого електричного суперкара Nevera — Rimac Nevera R. Випуск цієї моделі приурочений до фестивалю Monterey Car Week, що проходить у Каліфорнії.

Новинка має покращену аеродинаміку, переналаштовану підвіску та потужнішу силову установку з піковою потужністю 2136 к.с., що робить її найпотужнішим у світі дорожнім суперкаром, пише журнал motor1.com.

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Rimac Nevera R отримала ряд удосконалень, що покращили її динамічні характеристики. Зокрема, нове оперення кузова дозволило збільшити притискне навантаження на 15%, а нові шини Michelin Sport Cup 2 підвищили бічне зчеплення на 5%. Додатково, переглянуті налаштування підвіски та карбон-керамічні гальма сприяли покращенню керованості на треку.

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Серед інших покращень — нова батарея на 108 кВт·год, що є легшою та енергоефективнішою. Ця зміна дозволила зберегти запас ходу до 490 км на одній зарядці за циклом WLTP, при цьому максимальна швидкість залишилась на рівні 412 км/год. Rimac Nevera R також вражає своєю динамікою розгону: 0-100 км/год за 1,81 секунди, а 0-300 км/год — за 8,66 секунди.

Компанія планує випустити лише 40 екземплярів Nevera R, а очікувана ціна може перевищити 2,5 мільйона євро, що робить цю модель ексклюзивною пропозицією для поціновувачів суперкарів. Це значне оновлення від Rimac, яке, можливо, підвищить попит на електричні суперкари в елітному сегменті ринку.

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Джерело: rimac-newsroom.com

У майбутньому Rimac планує представити новий трековий одномісний суперкар, який технічно не буде пов'язаний з Nevera, що додає інтриги до подальших анонсів компанії.

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