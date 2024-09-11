Найпопулярніший в Україні фрукт стрімко впав у ціні: яка причина

На українському ринку спостерігається стрімке зниження цін на яблука. Садівники намагаються якнайшвидше реалізувати свіжий урожай, тому знижують ціни.

За даними аналітиків EastFruit, така тенденція триває вже кілька тижнів поспіль. Причиною подешевшання стала велика пропозиція яблук осінніх сортів, які не підлягають тривалому зберіганню.

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Зараз якісні сортові яблука можна придбати в середньому за 12-18 гривень за кілограм, що на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти зазначають, що вартість яблук вже досягла рівня минулорічних показників за аналогічний період.

Варто зазначити, що зниження цін на яблука відбувається на тлі загальної тенденції до зростання інфляції в Україні. Проте, на ринку фруктів ситуація розвивається протилежно. Експерти пояснюють це сезонними факторами та бажанням виробників швидко реалізувати свіжий урожай.

Подешевшання яблук є позитивною новиною для споживачів, які тепер можуть придбати свіжі фрукти за доступнішою ціною. Водночас для садівників така ситуація може призвести до зниження доходів, оскільки вони змушені продавати свою продукцію за нижчою ціною.

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