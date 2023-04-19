Щастя, кохання та гроші: три знаки зодіаку чекає велика удача у травні

Травень 2023 року стане щасливим часом для трьох уродженців зодіакального кола – вони зможуть залишити позаду всі невдачі і почати життя з чистого аркуша. Щастити буде як у роботі, фінансових питаннях, так і в стосунках.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Леви та Стрільці. Ось що на них чекає!

Телець

Самотні уродженці цього знаку зодіаку зустрінуть у травні свою другу половинку. Вони зрозуміють, що це їхня людина буквально з першого погляду, і вже до кінця року можуть зіграти весілля. Однак, щоб стосунки були справді гармонійними, Тельцям потрібно навчитися шукати компроміси та чути партнера. Щастити їм буде і в плані кар'єри – зірки обіцяють підвищення на посаді та зростання доходів.

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Лев

На Левів чекає вдалий місяць, коли все виходитиме само собою. Уродженці знаку можуть отримати вигідну ділову пропозицію, яка обіцяє великий прибуток. Також з'явиться можливість вирушити в короткострокову, але все ж таки відпустку. Леви познайомляться з новими людьми та отримають багато яскравих вражень. Вони будуть сповнені ентузіазму та натхненні підкорювати нові висоти.

Стрілець

Удача буде на боці Стрільців весь місяць – їхні заслуги на роботі нарешті оцінять, за що уродженці знаку отримають велику премію. Також перед ними відкриються перспективи кар'єрного зростання, вони можуть обійняти посаду, про яку давно мріяли. Але ще більше порадує особисте життя - Стрільці можуть отримати пропозицію руки і серця або ж сам покличуть другу половинку до вінця.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.