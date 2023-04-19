Счастье, любовь и деньги: три знака зодиака ждет большое везение в мае

Май 2023 года станет счастливым временем для трех уроженцев зодиакального круга – они смогут оставить позади все неудачи и начать жизнь с чистого листа. Везти будет как в работе, финансовых вопросах, так и отношениях.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Львы и Стрельцы. Вот что их ждет!

Телец

Одинокие уроженцы этого знака зодиака встретят в мае свою вторую половинку. Они поймут, что это их человек буквально с первого взгляда, и уже до конца года могут сыграть свадьбу. Однако чтобы отношения были действительно гармоничными, Тельцам нужно научиться искать компромиссы и слышать партнера. Везти им будет и в плане карьеры – звезды сулят повышение в должности и рост доходов.

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Лев

Львов ждет удачный месяц, когда все будет получаться само собой. Уроженцы знака могут получить выгодное деловое предложение, которое сулит большую прибыль. Также появится возможность отправиться в краткосрочный, но все же отпуск. Львы познакомятся с новыми людьми и получат много ярких впечатлений. Они будут полны энтузиазма и вдохновлены покорять новые высоты.

Стрелец

Удача будет на стороне Стрельцов весь месяц – их заслуги на работе наконец оценят, за что уроженцы знака получат крупную премию. Также перед ними откроются перспективы карьерного роста, они могут занять должность, о которой давно мечтали. Но еще больше порадует личная жизнь – Стрельцы могут получить предложение руки и сердца или же сам позовут втору половинку к венцу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.