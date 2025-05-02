Щедра виплата для вчителів: коли можна отримати 10 пенсій одразу

Викладачі в Україні мають можливість отримати одноразову фінансову виплату. Її сума дорівнює десяти місячним пенсіям і надається під час виходу на пенсію за віком.

Грошову допомогу виплачують разом із першою пенсією, і фінансується вона з Державного бюджету України. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на постанову Кабінету Міністрів № 909 від 4 листопада 1993 року, яка визначає перелік закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та посад, що дають право на пенсію за вислугу років.

На таку грошову допомогу можуть претендувати педагогічні працівники, які відповідають наступним критеріям:

обіймали посади в державних або комунальних освітніх установах, що надають право на пенсію за вислугу років;

досягли пенсійного віку (зазвичай це 60 років) і оформлюють пенсію саме за віком, а не за вислугою років;

мають необхідний страховий стаж: щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

до моменту виходу на пенсію за віком не отримували жодних інших пенсійних виплат.

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Які посади дають право на отримання виплати

Педагогічні працівники можуть отримати одноразову грошову допомогу, еквівалентну десяти місячним пенсіям, якщо вони працювали на таких посадах:

учителі, вихователі, директори, їхні заступники та завідувачі у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

викладачі й майстри виробничого навчання у професійно-технічних навчальних установах;

співробітники інтернатів, дитячих будинків, логопедичних кабінетів та інших спеціалізованих закладів освіти.

Органи Пенсійного фонду України надають грошову допомогу одноразово разом із першою пенсією. Щоб її отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання з відповідною заявою та пакетом документів, які підтверджують право на цю виплату.

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