Зробіть це зараз з помідорами, інакше втратите весь врожай: поради дачників

Зараз багато садівників намагаються отримати максимальну віддачу від своїх фруктових і овочевих. Один із способів допомогти рослинам помідорів на початку вересня – обрізати їх.

Це допоможе забезпечити циркуляцію повітря для рослини, зберегти ресурси та запобігти пізнім сезонним захворюванням. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перше, що дачники повинні зробити, це видалити будь-яке листя, яке знаходиться на нижній частині томата. Це нижнє листя, як правило поїдають шкідники, які заносять хвороби.

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Менша кількість листя на помідорі не тільки сприятиме повітрообміну між стеблами, але й допоможе йому швидше висохнути після дощу. Обрізка листя помідорів робить їх менш сприйнятливими до фітофторозу.

Дачникам слід переконатися, що вони проводять обрізку чистими інструментами, щоб не занести бактерії чи грибки на рослину. Також важливо переконатися, що погода суха перед обрізанням.

Однак важливо не обрізати занадто багато відразу, оскільки це може створити для рослини більше стресу.

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