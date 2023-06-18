Секретний інгредієнт, який зробить оладки з кабачків смачнішими

Кабачок – це низькокалорійний овоч, який є джерелом вітамінів С, К і фолату, а також містить мінерали, такі як калій, магній і мідь. Кабачки мають високий вміст волокон, що сприяє здоровому травленню і допомагає підтримувати нормальну функцію кишківника.

Одним з популярних способів готування кабачків є оладки – це смачна страва, яку можна подавати як основну, або супроводжувати її салатами чи соусами. А щоб додати смаку оладки з кабачків, кухарі радять додавати в тісто натертий твердий сир. Можна використати сир чеддер, або сир-косичку з копченим присмаком.

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Ось простий рецепт для приготування оладок з кабачків:

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Інгредієнти:

2 середні кабачки

1 цибулина

2 яйця

50 г борошна (можна використовувати пшеничне або кукурудзяне)

Сіль і перець – на смак

Кріп – 3 гілочки

Олія для смаження

Як готувати:

Натріть кабачки на крупній тертці, посоліть та поперчіть. Залиште на 10-15 хвилин, щоб кабачки виділили сік та потім злийте його.

Додайте до кабачків дрібно нарізану цибулю, яйця, пшеничне борошно, чорний перець, покришений кріп. Змішайте добре, щоб утворити однорідну суміш. Насамкінець вкришіть до суміші сир й знову перемішайте.

Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні.

Ложкою викладайте порції тіста на сковороду і розплющуйте його до форми оладок.

Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Після смаження витягніть оладки з кабачків на паперові рушники, щоб вони увібрали надлишкову олію.

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