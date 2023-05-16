Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами

Сніданок називають найголовнішим прийомом їжі – він допомагає зарядитися енергією і підготуватися до нового дня. Першу за день їжу бажано вживати за 30-60 хвилин після прокидання.

Якщо ви встаєте не задовго до виходу на роботу і не маєте часу готувати "ідеальні сніданки", можете спробувати швидкий рецепт яєчні, користь якої доповнять овочі.

Пропонуємо вам рецепт овочевої яєчні, вартість якої на двох людей не перевищить й 50 грн (доповнюйте цю страву будь-якими інгредієнтами, які вам до смаку).

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Інгредієнти:

2 яйця

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Половина цибулі

1 помідор

1 перець (за бажанням)

2 гриби (за бажанням)

Сіль та перець

Рослинна олія – столова ложка

Як готувати:

Очистіть та наріжте овочі на дрібні кубики або слайси. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та смажте її, поки вона не стане м'якою та золотистою. Додайте до цибулі нарізані помідори, перець та гриби. Приготуйте, поки овочі не стануть м'якими. Розбийте яйця у миску, додайте сіль та перець та збийте вилкою. Додайте яйця на сковороду до овочів та перемішайте. Накрийте кришкою та смажте 7 хв. Подайте на стіл, прикрасивши зеленню або свіжими овочами – за бажанням.

Ця страва виглядає дуже апетитно, легка у приготуванні та містить багато корисних речовин. Вона також дуже варіативна, оскільки можна змінювати овочі в залежності від вашого смаку.

Пропонуємо дізнатися неймовірно простий рецепт корисного сніданку.

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