Сім порад, як зберегти батареї теплими довше

Щоб зберегти тепло батарей в приміщенні, необхідно вжити запобіжних заходів з точки зору ізоляції. Пропонуємо швидкі рішення, які стануть у пригоді.

Перше, що потрібно зробити, це знайти причину, чому тепло не зберігається вдома. Далі вдавайтеся до правильних дій, пише Sante Plus.

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1. Захистіть вікна термозавісою, яка утворює справжній тепловий бар'єр від зимових холодів. Вона виготовляється з різних матеріалів з ізоляційними властивостями, таких як бавовна, шерсть, ПВХ або поліетилентерефталат (ПЕТ).

Крім цього, термозавіси обмежують коливання температури всередині приміщення та втрати енергії. Однак теплова завіса не буде ефективнішою за склопакет. Їх можна комбінувати, щоб зігрітися усю зиму.

2. Прогрійте приміщення до комфортної температури. Виберіть оптимальну температуру, щоб зберегти тепло в приміщенні. Це також допоможе знизити споживання енергії на 7% і при цьому насолоджуватися теплом. Експерти рекомендують підтримувати температуру в приміщенні на рівні 17°C, від 17 до 22°C у ванній кімнаті та від 16°C до 19°C у вітальні.

3. Розмістіть світловідбивні панелі. Використання панелей, що відбивають теплою, допоможе обігріти дім. Їх встановлюють у задній частині батарей. Замість панелей можна використати алюмінієву фольгу.

4. Закривайте віконниці на ніч. Ще одна добра порада щодо збереження тепла, що виділяється опаленням, — закривати віконниці на ніч, щоб зігрітися. Це треба робити щодня, завдяки чому ви уникатимете виходу тепла.

5. Тримайте двері будинку зачиненими. Просте закриття дверей у кімнаті допоможе зберегти тепло. Незалежно від того, чи перебуваєте ви в кімнаті, ви не дасте гарячому повітрі можливості вийти назовні або увійти холодному повітрі. Крім того, повітря перестане циркулювати, що гарантує економію електроенергії.

6. Відсуньте меблі від холодних стін. Взимку зовнішні та внутрішні стіни будинку зазвичай холодніші. Ця температура фактично проникає через стіни та проникає в меблі, розташовані в кімнаті. Щоб зберегти тепло, що виділяється вашою системою опалення, завжди дотримуйтесь дистанції між стінами та меблями.

Пам'ятайте, що меблі, розташовані біля холодних стін, поглинають холод і можуть спричинити втрати тепла та знизити ефективність вашого опалення.

7. Провітрюйте приміщення. Провітрювання дуже важливе, але немає потреби залишати вікна відчиненими довгі години. Щоб правильно провітрити будинок, просто відчиняйте їх кілька разів на день на 5-10 хвилин. Таким чином, атмосфера у приміщенні стане здоровішою.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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