Експерти назвали режим прання, який зробить пралку 'смертельно небезпечною'

Багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

Дослідження показали, що середнє завантаження пральної машини містить 100 мільйонів кишкових бактерій. Ці бактерії можуть викликати інфекції шкіри, сечовивідних шляхів та інші захворювання.

Низькі температури не можуть вбивати ці бактерії. Дослідження показують, що температура 40 градусів і вище в поєднанні з миючим засобом, що містить відбілювач, є єдиним способом знищити Staphylococcus aureus, пов'язаний з інфекціями шкіри та сечовивідних шляхів, а також пневмонією.

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Експерти рекомендують прати спідню білизну, рушники та предмети, пов'язані з ванною кімнатою та кухнею, при високій температурі. Вони також рекомендують чистити пральну машину щотижня або щомісяця, щоб видалити бактерії та цвіль.

Що робити, якщо ви перете при низьких температурах

Якщо ви перете при низьких температурах, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб зменшити ризик інфекцій:

Додайте дезінфікуючий засіб до звичайного мийного засобу.

Періть одяг окремо від спідньої білизни, рушників та предметів, пов'язаних з ванною кімнатою та кухнею.

Регулярно чистьте пральну машину.

Раніше експерти пояснили, чому одяг перед пранням треба вивертати.

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