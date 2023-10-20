Ось чому потрібно прати одяг навиворіт: застереження експертів

Правильний підхід до прання може зберегти ваш одяг на довгі роки. Для цього потрібно небагато – вивертати одяг перед тим як власти у пралку та сортувати його.

Експерти пояснили, чому важливо вивертати речі перед пранням. Зокрема, це збереже стан речей та їхній колір.

Це особливо важливо для ваших улюблених светрів, футболок, сорочок та штанів. Вивертаючи їх навиворіт, ви зменшуєте ризик пошкодження тканин та втрати кольору.

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Частина вашого одягу, така як футболки та сорочки, має внутрішню сторону, яка прилягає до шкіри. З часом речі можуть пожовтіти від поту. Прання навиворіт допомагає краще відмити ці плями.

Під час прання ваш одяг може пошкодитися у барабані пральної машини. Рельєфи, блискітки та інші деталі можуть залишити сліди на інших тканинах. Прання вивернутих речей допомагає уникнути цього.

Якщо вам важливо зберегти якість та вигляд свого одягу, вивертання речей перед пранням допоможе підтримувати їх стан та форму.

Під час прання також важливо не кидати забагато порошку, оскільки він буде погано виполіскуватися.

Також перед тим як покласти речі у машинку, важливо вивернути кишені й перевірити, щоб вони були пустими.

Не забувайте, що також важливо дотримуватися інших правил правильного прання, використовувати не забагато прального засобу, не перевантажувати барабан пральної машини та користуватися сітками для прання для крихких речей.

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