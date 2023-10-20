Вот почему нужно стирать одежду наизнанку: предупреждение экспертов

Правильный подход к стирке может сохранить вашу одежду на долгие годы. Для этого нужно немного – выворачивать одежду перед тем как власти в стиралке и сортировать ее.

Эксперты объяснили, почему важно выворачивать вещи перед стиркой. В частности, это сбережет положение вещей и их цвет.

Это особенно важно для ваших любимых свитеров, футболок, рубашек и брюк. Выворачивая их наизнанку, вы уменьшаете риск повреждения тканей и потери цвета.

Читайте также: Для чего свитера класть в морозильник: неожиданный трюк

Часть одежды, такие как футболки и рубашки, имеет внутреннюю сторону, которая прилегает к коже. Со временем вещи могут пожелтеть от пота. Стирка наизнанку помогает лучше отмыть эти пятна.

Во время стирки ваша одежда может повредиться в барабане стиральной машины. Рельефы, блестки и другие детали могут оставить следы других тканей. Стирка вывернутых вещей помогает избежать этого.

Если вам важно сохранить качество и вид своей одежды, вывертывание вещей перед стиркой поможет поддерживать их состояние и форму.

Во время стирки также важно не бросать слишком много порошка, поскольку он будет плохо выполаскиваться.

Также перед тем как положить вещи в машинку, важно вывернуть карманы и проверить, чтобы они были пустыми.

Не забывайте, что также важно соблюдать другие правила правильной стирки, использовать не слишком много стирального средства, не перегружать барабан стиральной машины и пользоваться сетками для стирки для хрупких вещей.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать джинсы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!