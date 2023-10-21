Эксперты назвали режим стирки, который сделает стиралку "смертельно опасной"
Многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.
Исследования показали, что средняя загрузка стиральной машины содержит 100 миллионов кишечных бактерий. Эти бактерии могут вызывать инфекции кожи, мочевыводящих путей и другие заболевания.
Низкие температуры не могут убивать эти бактерии. Исследования показывают, что температура 40 градусов и выше в сочетании с отбеливателем моющим средством является единственным способом уничтожить Staphylococcus aureus, связанный с инфекциями кожи и мочевыводящих путей, а также пневмонией.
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Эксперты рекомендуют стирать нижнее белье, полотенца и предметы, связанные с ванной комнатой и кухней при высокой температуре. Они также рекомендуют чистить стиральную машину еженедельно или ежемесячно, чтобы удалить бактерии и плесень.
Что делать, если вы стираете при низких температурах
Если вы стираете при низких температурах, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить риск инфекций:
- Добавьте дезинфицирующее средство к обычному моющему средству.
- Стирайте одежду отдельно от нижнего белья, полотенец и предметов, связанных с ванной комнатой и кухней.
- Регулярно чистите стиральную машину.
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