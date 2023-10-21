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Эксперты назвали режим стирки, который сделает стиралку "смертельно опасной"

Былим Елена

Эксперты назвали режим стирки, который сделает стиралку 'смертельно опасной'

Многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Исследования показали, что средняя загрузка стиральной машины содержит 100 миллионов кишечных бактерий. Эти бактерии могут вызывать инфекции кожи, мочевыводящих путей и другие заболевания.

Низкие температуры не могут убивать эти бактерии. Исследования показывают, что температура 40 градусов и выше в сочетании с отбеливателем моющим средством является единственным способом уничтожить Staphylococcus aureus, связанный с инфекциями кожи и мочевыводящих путей, а также пневмонией.

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Эксперты рекомендуют стирать нижнее белье, полотенца и предметы, связанные с ванной комнатой и кухней при высокой температуре. Они также рекомендуют чистить стиральную машину еженедельно или ежемесячно, чтобы удалить бактерии и плесень.

Что делать, если вы стираете при низких температурах

Если вы стираете при низких температурах, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить риск инфекций:

  • Добавьте дезинфицирующее средство к обычному моющему средству.
  • Стирайте одежду отдельно от нижнего белья, полотенец и предметов, связанных с ванной комнатой и кухней.
  • Регулярно чистите стиральную машину.

Ранее эксперты объяснили, почему одежду перед стиркой нужно выворачивать.

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