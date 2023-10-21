Эксперты назвали режим стирки, который сделает стиралку 'смертельно опасной'

Многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Исследования показали, что средняя загрузка стиральной машины содержит 100 миллионов кишечных бактерий. Эти бактерии могут вызывать инфекции кожи, мочевыводящих путей и другие заболевания.

Низкие температуры не могут убивать эти бактерии. Исследования показывают, что температура 40 градусов и выше в сочетании с отбеливателем моющим средством является единственным способом уничтожить Staphylococcus aureus, связанный с инфекциями кожи и мочевыводящих путей, а также пневмонией.

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Эксперты рекомендуют стирать нижнее белье, полотенца и предметы, связанные с ванной комнатой и кухней при высокой температуре. Они также рекомендуют чистить стиральную машину еженедельно или ежемесячно, чтобы удалить бактерии и плесень.

Что делать, если вы стираете при низких температурах

Если вы стираете при низких температурах, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить риск инфекций:

Добавьте дезинфицирующее средство к обычному моющему средству.

Стирайте одежду отдельно от нижнего белья, полотенец и предметов, связанных с ванной комнатой и кухней.

Регулярно чистите стиральную машину.

Ранее эксперты объяснили, почему одежду перед стиркой нужно выворачивать.

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