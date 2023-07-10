Любителям стирать при 30-40 градусах советуют отказаться от такой привычки, и вот почему

Использование оптимальной температуры стирки является ключевым аспектом ухода за одеждой в стиральной машине. Хотя большинство тканей хорошо переносят циклы стирки при 30 или 40 градусах по Цельсию, для некоторых материалов могут потребоваться более деликатные условия.

Поэтому перед началом стирки важно всегда проверять инструкции по уходу, которые напечатаны на самой одежде, сообщает специализированное издание GoodHouseKeeping.

Отмечается, что понимание разницы между разными температурами стирки важно для принятия разумных решений по уходу за вещами при 30 или 40 градусах Цельсия.

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Стиральный цикл при 30 градусах эффективен для очистки одежды и сохранения тканей. Для деликатных материалов, таких как акрил, шелк или вискоза, рекомендуется использовать именно эту температуру, поскольку они могут изменить форму при более высоких температурах.

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Стиральный цикл при 40 градусах эффективно удаляет грязь и пятна из тканей, а также уничтожает бактерии, обеспечивая чистоту и защиту от микробов. Этот режим подходит для более тяжелых вещей, таких как джинсы, полотенца и постельное белье, требующие более интенсивного цикла стирки для удаления грязи и бактерий.

Важно также обратить внимание на температурные требования для полотенец и постельного белья. Обычно для достижения полной дезинфекции эти вещи нуждаются в температуре около 60 градусов Цельсия.

Одним из способов снижения затрат на стирку является использование самой низкой температуры воды. Стиральный цикл при 30 градусах Цельсия потребляет около 40% меньше энергии, чем цикл при 40 градусах. Это дает значительную экономию энергии и денег, которую следует учесть.

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Кроме того, перед стиркой рекомендуется обрабатывать пятна. Использование пятновыводителя или предварительной обработки видимых пятен перед стиркой может уменьшить необходимость нескольких циклов стирки для удаления более сложных пятен.

Чтобы быть уверенными, что соблюдаете правильные параметры стирки, проверяйте этикетки с инструкциями по уходу перед началом процесса. Следование этим простым советам поможет значительно снизить затраты на стирку и сохранить качество вашей одежды в длительной перспективе.

Издание отмечает, что стирка при низких температурах не всегда помогает удалить пятна из одежды или белья, поэтому придется стирать вещи заново. А это – дополнительные затраты на электричество. Поэтому, если на этикетке одежды или белья написано, что можно стирать при высоких температурах, лучше использовать именно этот цикл стирки, чтобы не пришлось платить больше за свет и заново стирать вещи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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