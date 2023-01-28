Чтобы цветная одежда не потеряла цвет: как правильно стирать и сушить

Любимые цвета помогают сделать яркий образ. Но со временем они могут потерять свой цвет, или даже вылинять.

Специалисты уверяют, если правильно ухаживать за этими требовательными вещами в гардеробе, они будут годами оставаться новыми с виду. Как правильно стирать такие вещи и как предотвратить потерю цвета, читайте дальше в материале.

Правила стирки цветных вещей

Сортируйте. Обращайте внимание на те вещи, которые кладете вместе в стиральную машинку. Присмотритесь к материалу ткани, а также к степени загрязненности.

Заранее нанесите жидкое моющее средство на те вещи, которые имеют пятна.

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Стирайте одежду наизнанку. Это сохранит вашу одежду от стирания волокон. Также оставьте в барабане стиральной машинки немного свободного места,

Обращайте внимание на маркировку. Не стирайте одежду при температуре выше 40 градусов. По правилам, цветные вещи нужно стирать при температуре 30-40 градусов.

Для первой стирки установите температуру 30 градусов. Если вы точно не знаете, будет ли линять вещь, можно намочить одну часть в воде и потереть белой бумагой или салфеткой.

Правильно подбирайте средства для стирки. Не используйте моющее средство для белых вещей.

Не сушите цветную одежду под прямыми солнечными лучами, ведь цвет будет выцветать. Рекомендуем сушить одежду вывернутой.

Как закрепить цвет на новой вещи. Возьмите миску с прохладной водой и добавьте в нее уксус или соль. Подержите новую вещь в этом растворе. Рекомендуем и дальше полоскать вещь в воде из одного из упомянутых веществ. Так ваши цвета будут оставаться яркими дольше.

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