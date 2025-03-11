Сергій Радченко побореться за титул чемпіона світу WBC

1 травня 2025 року в Преторії, Південно-Африканська Республіка, відбудеться чемпіонський бій у ваговій категорії бріджервейт за версією WBC. Український боксер Сергій Радченко зустрінеться в ринзі з чинним володарем титулу Кевіном Лереною. Для південноафриканця це буде перший захист поясу після того, як Лоуренс Околі залишив дивізіон. Радченко отримає шанс стати чемпіоном світу, і хоча зустріч проходитиме на території суперника, він налаштований показати свій максимум. Поєдинок стане для нього головним випробуванням у професійній кар’єрі, адже саме такі бої визначають майбутнє спортсмена.

Спочатку цей поєдинок мав відбутися ще в березні у Києві, але його неодноразово переносили через труднощі в організації. Остаточно зустріч скасували через розбіжності між командами боксерів щодо умов бою. У підсумку сторони дійшли згоди тільки після рішення змінити місце проведення на ПАР, що дало Лерену додаткову перевагу. Радченко, попри це, не відмовився від виклику, адже розуміє, що шанс поборотися за титул світового рівня випадає рідко. Він продовжував тренування та готувався до бою, розраховуючи використати кожен свій козир, щоб здобути перемогу.

Свій останній бій українець провів у серпні 2024 року, коли впевнено переміг серба Андрея Пешича за одноголосним рішенням суддів. Лерена, натомість, у березні того ж року поступився австралійцю Джастісу Хуні, програвши за очками після десяти раундів. Його поразка виявила певні слабкі сторони, які можуть стати ключем до успіху Радченка. Українець традиційно робить ставку на високу інтенсивність бою та жорсткий пресинг, тоді як Лерена віддає перевагу техніці та роботі на дистанції. Протистояння обіцяє бути напруженим, адже стилі бійців суттєво різняться, що додає інтриги.

Радченко відомий своєю витривалістю та вмінням діяти під тиском, що робить його небезпечним суперником. Він звик нав’язувати власний темп і змушувати опонентів працювати на межі можливостей. Лерена ж вміло контролює ситуацію в ринзі, ефективно захищається і уникає непотрібного ризику. Фахівці прогнозують складний поєдинок, де вирішальну роль відіграватиме стратегія. Якщо українець зможе нав’язати агресивний темп і знайти слабкі місця суперника, у нього будуть хороші шанси на перемогу. Проте для цього йому потрібно уникати помилок і діяти з холодною головою.

Чемпіонський пояс WBC — це не лише престиж, а й можливість виходу на новий рівень у кар’єрі. Для Лерени це шанс закріпити свій статус, а для Радченка — історична можливість довести свою силу на світовій арені. Бій обіцяє бути видовищним, адже обидва спортсмени мають що доводити. Українські вболівальники з нетерпінням чекають на цей поєдинок, сподіваючись, що Радченко привезе титул додому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь

на наш Telegram-канал!