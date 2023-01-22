Мережу розчулило відео з маленьким хлопчиком, який заспівав "Ой у лузі червона калина"
Українські прикордонники показали чутливе відео з маленьким хлопчиком. Дитина заспівала патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина".
Мережу розчулило відео, опубліковане пресслужбою Державної прикордонної служби України. Проте деякі зауважили, що дитину було краще одягнути у вишиванку, а не у військову форму.
Зазначається, що маленький Давід з Вінницької області.
"Як і всі свідомі українці, сьогодні найбільше мріє про перемогу та мир. У майбутньому хлопчик мріє стати прикордонником, як його дядько – офіцер Держприкордонслужби України", – розповіли у ДПСУ.
Хлопчик розповів, що, як виросте, буде, як і дядько, захищати нашу країну від усіх, хто посягне на її свободу та незалежність.
Улюбленою піснею хлопчика є "Ой, у лузі червона калина". Саме її він виконав для свого дядька-прикордонника та для усіх нас.
Українці у мережі зауважили:
- Наснаги і успіху майбутньому прикордоннику України! Молодчинка, так тримати.
- Красунчику, дай Боже тобі вирости щасливим, здоровим, люблячим свою неньку Україну.
- Сумна реальність, що діти повинні носити військову форму. Щиро сподіваюся, що ланцюг трагедій припиниться.
- Краще б одягнути дитину у вишиванку.
Нагадаємо, що у столиці країни-агресора москві місцева мешканка під гітару виконала відому українську пісню про війну гурту "Океан Ельзи" – "Обійми мене". Зазначимо, що антивоєнна позиція та звучання української творчості розцінюється кремлівською владою як зухвалий злочин.
У мережі з'явилось відео з міста Нью-Йорк, на якому Національна заслужена академічна капела України "Думка" заспівала у метро українську народу пісню "Ой у лузі червона калина".
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