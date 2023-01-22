Сеть умилило видео с маленьким мальчиком, который спел "Ой у лузі червона калина"
Украинские пограничники показали чувствительное видео с маленьким мальчиком. Ребенок спела патриотическую песню "Ой, у лузі червона калина".
Сеть умилила видео, опубликованное пресс-службой Государственной пограничной службы Украины. Однако некоторые заметили, что ребенка было лучше одеть в вышиванку, а не в военную форму.
Отмечается, что маленький Давид из Винницкой области.
"Как и все сознательные украинцы, сегодня больше всего мечтает о победе и мире. В будущем мальчик мечтает стать пограничником, как его дядя – офицер Госпогранслужбы Украины", – рассказали в ГНСУ.
Мальчик рассказал, что, как вырастет, будет, как и дядя, защищать нашу страну от всех, кто посягнет на ее свободу и независимость.
Любимой песней мальчика "Ой, у лузі червона калина". Именно ее он выполнил для своего дяди-пограничника и всех нас.
Украинцы в сети отметили:
- Усилия и успеха будущему пограничнику Украины! Молодчинка так держать.
- Красавчик, дай Бог тебе вырасти счастливым, здоровым, любящим свою маменьку Украину.
- Грустная реальность, что дети должны носить военную форму. Искренне надеюсь, что цепь трагедий прекратится.
- Лучше бы одеть ребенка в вышиванку.
Напомним, что в столице страны-агрессора в Москве местная жительница под гитару исполнила известную украинскую песню о войне группы "Океан Эльзы" – "Обійми мене". Отметим, что антивоенная позиция и звучание украинского творчества расценивается кремлевскими властями как дерзкое преступление.
В сети появилось видео из города Нью-Йорк, на котором Национальная заслуженная академическая капелла Украины "Думка" спела в метро украинскую народу песню "Ой в лугу красная калина".
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