Шахед влучив у 9-поверхівку в Одесі: під завалами перебувають люди, є загиблі та поранені

Російська армія в ніч на 2 березня, вдарила по Одесі ударними безпілотниками "Шахед". Окупанти влучили по житловому багатоповерховому будинку, повністю знищивши один під'їзд. Постраждали семеро місцевих жителів, серед яких 3-річна дитина та вагітна жінка.

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Під завалами станом на 7:00 2 березня знайшли двох загиблих людей, ще сім мешканців не виходять на зв'язок. Про наслідки російської злочинної атаки розповів глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своєму каналі в Telegram.

За словами Кіпера, через російську атаку ударними БПЛА в Одесі пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Постраждали сім людей, серед яких – 3-річна дитина. Пізніше під завалами знайшли одну загиблу людину.

Також серед поранених є вагітна жінка.

Мер Одеси Генадій Труханов уточнив, що внаслідок влучання "Шахеда" обвалилася частина одного із будинків в густонаселеному районі міста. Постраждалим надається медична допомога.

"Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів",– сказав мер Одеси.

Крім того, пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості.

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