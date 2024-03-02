Шахед попал в 9-этажку в Одессе: под завалами находятся люди, погибшие и раненые

Российская армия в ночь на 2 марта ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". оккупанты попали по жилому многоэтажному дому, полностью уничтожив один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний и беременная женщина.

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Под завалами по состоянию на 7:00 2 марта нашли двух погибших, еще семь жителей не выходят на связь. О последствиях российской преступной атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram.

По словам Кипера, из-за российской атаки ударными БПЛА в Одессе повреждены жилые многоэтажные дома. Пострадали семь человек, среди которых – 3-летний ребенок. Позже под завалами обнаружили одного погибшего человека.

Также среди раненых есть беременная женщина.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что в результате попадания "Шахеда" обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе города. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов",– сказал мэр Одессы.

Кроме того, повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, другие двое – в состоянии средней тяжести.

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