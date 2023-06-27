Шість універсальних порад для успішного проходження співбесіди

Співбесіда – дуже важливий етап влаштування на роботу. Деколи, навіть хороші фахівці не можуть її пройти через хвилювання. Як успішно пройти співбесіду підкаже UaPortal.

Подайте себе

Цікаво розкажіть про себе, перетворивши факти з резюме на цікаву історію. Не вдавайтесь у непотрібні подробиці та будьте лаконічні. Щоб зробити це якнайкраще, потренуйтесь вдома.

Не забувайте про стислість

Роботодавець не може відвести на співбесіду з вами години свого часу, тому стисло розкажіть про себе протягом 3-5 хвилин. Деякі роботодавці вимагають вкластись у 1-2 хвилини, тому, щоб встигнути, потренуйтесь вдома.

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Будьте уважні

Уважно слухайте роботодавця на співбесіді: нерідко він розповідає про свою компанію та про те, яким він бачить свого майбутнього співробітника на конкретній посаді.

Тому можете щось додати з його розповіді, коли відповідатимете на запитання. Завдяки цьому роботодавець зрозуміє, що ви вмієте уважно слухати та робити потрібні акценти.

Вивчіть інформацію про компанію

Якщо на співбесіді ви покажете обізнаність інформацією про компанію – це додасть вам додаткові бали. Крім того, це дасть можливість роботодавцю зрозуміти, що ви серйозно налаштовані на роботу саме в цій компанії.

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Покажіть себе

Наведіть приклади з професійної діяльності, які характеризують вас з кращої сторони. Тому розкажіть про свої досягнення на робочому фронті.

Перетворіть свої мінуси на плюси.

На співбесіді можуть спитати про ваші хороші та погані сторони. І якщо з першим розібратись легко, то наговорювати на себе керівникові не хочеться. Тому покажіть роботодавцю, що ваші недоліки є перевагами, адже ви готові над собою працювати.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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