П’ять причин негайно покинути співбесіду: ознаки токсичного керівництва

Деколи співбесіда допомагає побачити недобросовісність керівника чи фірми, у якій ви планували працювати. Це добре, адже ви збережете свій час та нерви, уникнувши токсичного роботодавця. Що на співбесіді має вас насторожити підкаже UaPotal

Ваш час не поважають

Вам призначили точний час співбесіди, ви прийшли без запізнень і змушені чекати – 10, 15 хвилин, годину. Крім того, що вас весь цей час ігнорували, співбесіда в цей день так і не відбулась. Ви отрммали повідомлення про її перенесення на інший день. Радимо на другу співбесіду у цю компанію не йти.

Вимагають персональні дані чи документи

На етапі співбесіди роботодавець не має права вимагати у вас інформацію, крім тієї, що міститься у резюме. Якщо у вас вимагають особисті документи або банківські дані – ви потрапили до шахраїв.

Просять щось купити

Якщо на етапі співбесіди вас просять купити навчальний курс, оплатити партію продукції чи щось інше – одразу йдіть.

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Умови роботи змінюються під час співбесіди

У розміщеній вакансії ви почитали одну інформацію, а на співбесіді виявляється, що вона неправдива і роботодавець просто “прикрасив" вакансію. В такому випадку подумайте двічі, чи погоджуватись на пропозицію.

У вас неприємне внутрішнє відчуття

Ви не до кінця можете пояснити, що саме не подобається, але вам неприємно спілкуватись з людьми на співбесіді та перебувати у даному приміщенні. В такому випадку сміливо переривайте співбесіду, вибачтеся та йдіть. Не варто починати трудові відносини з напруги.

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