Шини під прицілом: як українські водії стають жертвами нових штрафів

Багато водіїв прагнуть зробити свої авто більш привабливими, замінюючи заводські диски на варіанти з більшим діаметром. Проте такий тюнінг не завжди минає без наслідків – у деяких випадках це не лише шкодить керованості, але й може призвести до адміністративної відповідальності.

Як повідомляє "Автотема", використання шин, що не відповідають технічним вимогам, є порушенням правил дорожнього руху. Згідно з пунктом 31.4.5 ПДР, забороняється експлуатувати транспортний засіб із колесами, розміри або вантажопідйомність яких не відповідають технічним характеристикам, передбаченим для цієї моделі авто.

Порушення цих норм тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 680 гривень (відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У випадку повторного порушення протягом 12 місяців можливе вилучення транспортного засобу або позбавлення водійських прав на термін до пів року.

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Однак це не єдиний ризик. Встановлення коліс більшого діаметра та шин із низьким профілем змінює технічні параметри автомобіля. Таке втручання погіршує роботу амортизаторів на нерівній дорозі, збільшує навантаження на підвіску, гальмівну систему та рульовий механізм. Крім того, зростає витрата пального.

Фахівці наголошують: при виборі коліс водіям слід орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд, а насамперед на технічні характеристики, які рекомендовані виробником. Кожен параметр – від розміру шини до навантаження –розрахований інженерами для забезпечення оптимальної керованості, надійності й безпеки.

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