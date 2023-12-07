Школярка з рушницею влаштувала колумбайн у брянській школі: є жертви (фото)

Внаслідок стрілянини у Брянській школі загинули двоє людей, четверо постраждали. Масове вбивство вирішила влаштувати восьмикласниця.

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Як повідомляють російські ЗМІ та пабліки, після влаштованого колумбайну учениця 8 класу застрелилася.

"До цього моменту відомо про чотирьох постраждалих та двох загиблих. Можливо один із загиблих — сама дівчина, яка вистрілила у себе", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрілянину у брянській гімназії № 5 відкрила учениця 8 класу, яку звали Аліна. Дівчинка прийшла до класу з дробовиком батька і вистрілила 5 разів.

"Дівчинка зачекала, поки почнеться урок біології й зайшла до класу. Вона стріляла в основному по хлопцях, які жартували з неї останнім часом", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що повідомлення про інцидент у гімназії надійшло до оперативних служб о 09:15.

Наразі заняття припинено, всіх учнів евакуйовано та відправлено додому. Школа оточена, всередині працює поліція.