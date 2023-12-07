Школьница с ружьем устроила колумбайн в брянской школе: есть жертвы (фото)

В результате стрельбы в Брянской школе погибли два человека, четверо пострадали. Массовое убийство решила устроить восьмиклассница.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ и паблики, после устроенного колумбайна ученица 8 класса застрелилась.

"До этого момента известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, один из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбу в брянской гимназии №5 открыла ученица 8 класса. Девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз.