Штормові вітри в Україні: синоптик пояснила причини та коли чекати покращення погоди

В Україні останніми днями спостерігається неспокійна погода. Проте вже найближчим часом пориви вітру повинні зменшитися.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт пояснила, що нинішні сильні вітри в Україні виникли через кілька атмосферних "утворень", які зійшлися в цьому регіоні.

"Над Центральною Європою та Балканами утримується антициклон, що означає високу атмосферну тиску", –додала синоптик.

Тим часом через північну частину Європи протягом вчорашнього, сьогоднішнього та завтрашнього дня проходять активні атмосферні фронти. Це означає, що над Північною Європою спостерігається область зниженого атмосферного тиску.

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"Тому Україна, а також Польща й країни Балтії, розташовані на північ та північний схід від нас, переживають посилення вітру", – пояснила Птуха.

Вона зазначила, що в Україні відбувається "протистояння між полем високого тиску над Центральною Європою та полем низького тиску над Північною Європою".

"Це викликає посилення вітру, оскільки існує значний перепад тиску, так званий градієнт тиску. Тому над нами спостерігаються активні повітряні потоки з північного заходу", – додала синоптик.

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Згідно з прогнозами, 6 березня в Україні ще буде вітряно. Проте з п’ятниці (7 березня) та суботи (8 березня) ситуація зміниться: антициклон почне переміщуватися.

"Зміни відбудуться в баричному полі, і ці атмосферні утворення розташуються так, що на нас більше не впливатимуть такі великі перепади тиску, і вітер вщухне. Погода стане спокійнішою", – уточнила Птуха.

Вона також додала, що ймовірні прояснення.

"Завдяки переважанню поля високого тиску, ми очікуємо погоду без опадів. У поєднанні з теплою повітряною масою це забезпечить весняну, приємну погоду", – підсумувала синоптик.

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