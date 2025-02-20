Чи справді весна поб'є температурні рекорди: прогноз на березень, квітень і травень

Очікується, що весна в Україні буде незвично теплою та посушливою. Протягом сезону кількість опадів може виявитися втричі меншою за кліматичну норму.

Цю інформацію опублікувала Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, у своїй статті для "Дзеркала тижня". За даними Європейського центру середньострокових прогнозів, лютий та весняні місяці в Україні можуть бути на 1–2 градуси теплішими від кліматичної норми.

Втім, попри поступове зростання температурних показників, фахівчиня зазначає, що в Поліському регіоні та лісостеповій зоні частішають різкі похолодання. Це особливо небезпечно для сільського господарства, адже температура повітря може опускатися до 0°C і нижче.

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Особливо варто остерігатися заморозків, які можуть негативно вплинути на рослини, що цього року почнуть вегетацію раніше. Найвища ймовірність їх виникнення спостерігатиметься в березні та квітні.

У березні середня місячна температура очікується в межах +5…+7°C на півдні Одеської області та в Закарпатті, тоді як на сході України показники становитимуть близько +3…+4°C. У квітні середня температура перевищить +10°C, що сприятиме активному розвитку рослинності, – зазначила метеорологиня.

Вона уточнила, що середньомісячні температурні показники можуть коливатися: на півдні очікується близько +12°C, а на сході та півночі – близько +11°C.

До того ж, у травні середня температура за місяць сягатиме +15°C. Зокрема, на Закарпатті та південних територіях вона становитиме приблизно +10°C, тоді як на півночі та сході підніметься до +17°C.

Весна 2025 року прогнозується не лише теплою, а й посушливою. Особливо це стосується північних регіонів України, де кількість опадів може бути майже на 30% меншою за кліматичну норму, – зауважила Віра Балабух.

Метеорологиня зазначила, що загальна кількість опадів за сезон може становити близько 100 міліметрів, тобто 100 літрів на квадратний метр. Такий показник є типовим для південного степу України. Найбільш відчутна нестача дощів прогнозується у березні та травні.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 та де зима ще затримається.

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