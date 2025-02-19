Весна не за горами: синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 та де зима ще затримається

Останній зимовий акорд лякає морозами, а сніг ще повернеться, проте весна вже дає про себе знати. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчим часом в Україні збережуться сильні морози та можливі снігопади.

Водночас вона потішила прогнозом, який обіцяє справжнє весняне потепління зовсім скоро. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

В Україні триває справжня зима – мороз, сонце й сніг створюють казкові пейзажі, яких багато хто чекав. Проте вже час зазирнути трохи вперед – ближче до весни.

За попередніми прогнозами, які ще можуть уточнюватися, потепління розпочнеться з 25 лютого. Морози поступово відступатимуть, а денна температура почне підвищуватися: спочатку до +1…+5°C, а згодом до +4…+9°C. У західних і південних областях стовпчики термометрів можуть сягнути навіть +10°C, – повідомила синоптикиня.

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Але поки що не забігаймо вперед і повернімося до завтрашнього дня. 19 лютого в Україні збережеться морозна погода. У нічний час температура опуститься до -9…-13°C, на сході до -12…-19°C, а в західних регіонах буде трохи тепліше — від -4 до -10°C. Вдень температура коливатиметься в межах -1…-6°C.

Невеликий сніг можливий у середу на заході, півночі та місцями в центральних областях, тоді як на півдні та сході опадів не очікується. У Києві вночі прогнозується до -10°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-3°C. На дорогах буде слизько, місцями можливий слабкий сніг.

Очікується, що потепління прийде до столиці та більшості регіонів України з 25 лютого. Приблизно через тиждень можна буде спостерігати, як із дахів почне капати тала вода, а бурульки засяють на сонці, – зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з України відступлять аномальні морози, синоптикиня назвала дату потепління.

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