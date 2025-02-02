Синоптики шокували прогнозом погоди на лютий: де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими

Керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня розповіла, що повноцінної зими як такої поки немає. Окремі зимові періоди спостерігалися у листопаді, грудні та січні, а також протягом кількох днів фіксувалася від’ємна середньодобова температура.

Однак загалом температура переважно залишалася вище нуля. Про це пише ТСН.

"Такі зими стали в Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини. Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо до України з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці "мінуси" ми не дуже відчуємо", – пояснила синоптикиня.

Воно зазначає, що у період з 1 по 6 лютого нічна температура поступово опуститься до -5…-8°C, а вдень очікується зниження до 0…-5°C.

"Надалі можливі коливання температури, та в цілому розрахунки за лютий дають нам додатні температурні аномалії. У другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим", – додала Голеня.

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Метеорологиня прогнозує, що у лютому сніговий покрив можливий у північних та східних регіонах, тоді як в інших областях ймовірність невелика. Навіть якщо сніг випаде, він довго не затримається і швидко розтане.

"Кліматична характеристика лютого 2025 року така: середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо: це досить помітно як для зимового місяця", – розповіла синоптикиня.

Метеорологиня Наталка Птуха також підкреслює, що в лютому температура повітря в Україні перевищуватиме кліматичну норму, а кількість опадів очікується меншою за середні показники.

"Але очікуємо, що в плані опадів, то їх може бути менше за кліматичну норму. Тому що у нас, якщо дивитися на процеси, то там в перших числах ще можуть бути якісь, скажімо так, атмосферні фронти і, відповідно, опади. Хоч, знову ж таки, невеликі", – пояснила вона.

Метеорологиня зазначає, що з 4 по 10-11 лютого над більшою частиною Європи домінуватиме зона високого тиску, тому опади в цей період малоймовірні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко попереджає про кілька хвиль похолодання на початку місяця. За її словами, від 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а від 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів. Також вона зазначає, що з 1-2 лютого похолодання зачепить і столицю.

Нагадаємо, раніше кліматологи пояснили, чому українські зими стали теплими.

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