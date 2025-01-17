Штрафи для українських водіїв за радіо: кому та де загрожує покарання до 13 тис. грн

В Україні багато хто здивується, що за користування радіо у власному автомобілі можуть стягувати штрафи. Однак у Польщі, куди після початку війни переїхали тисячі українських водіїв, це вже давно є звичною практикою.

Про це повідомляє сайт Avtomob. За даними джерела, у 2025 році в Польщі планують впровадити перевірки, під час яких спеціальні інспектори патрулюватимуть вулиці та фотографуватимуть автомобілі з радіоприймачами.

Якщо буде встановлено, що власник авто не сплатив абонентську плату за використання радіо в розмірі 8,7 злотих на місяць (приблизно 87 гривень), його можуть оштрафувати на 261 злотий, що становить близько 2650 гривень.

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Якщо інспектор встановить, що радіоприймач не зареєстрований, штраф становитиме 1305 злотих, що еквівалентно приблизно 13 000 гривень. Причому не має значення, чи користувалися ви пристроєм фактично, чи ні.

Від сплати за користування радіо звільняються громадяни старше 75 років, люди з інвалідністю, а також ті, хто отримує соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які порушення для українських водіїв обійдуться в півмільйона.

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